Caso 165, raccolta fondi per finanziare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

«Noi preferiamo il verde al cemento e non siamo d'accordo con la Delibera dell'Amministrazione comunale che approva la costruzione di nuovi palazzi sulla costa di Levante. Per questo motivo, questa volta non siamo stati fermi, non abbiamo voluto subire questa scelta politica, prima che amministrativa. Ci siamo attivati, ci siamo confrontati, abbiamo "studiato le carte", ci siamo consultati con esperti, tecnici e avvocati e… abbiamo scoperto che, questa volta, potremmo avere ragione. E l’Amministrazione, forse anche la Regione Puglia che in questi giorni si è espressa su un ricorso di alcuni consiglieri comunali, potrebbero essere nel torto. NON È DETTA L’ULTIMA! Le carte dicono che ci sono i presupposti per presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che potrebbe ribaltare la decisione di questa Amministrazione!»

L'Iniziativa è di un comitato spontaneo di cittadini e dell'associazione ambientalista Ripalta Area Protetta - Pro Natura.



«Concretamente -si legge nella nota- : andare a giudizio, con le spese di consulenza e patrocinio legale costerà circa 3.000€. Sono pochissimi soldi se siamo in tanti a contribuire e già tantissimi amici hanno prenotato la loro donazione, promettendoci già donazioni per un valore di quasi 1.500€. E li ringraziamo di cuore. Mancano solo 1500€.

Dona anche tu il tuo contributo!

Segui a questo link https://www.gofundme.com/f/ bisceglie-165-no-al-cemento- si-al-parco-costiero le istruzioni per donare quelle che idealmente vorremmo che pensassi come



- 2€ per donare un fiore al parco

- 5€ per donare un cespuglio di salvia e rosmarino

- 10€ per donare un giovane albero

- 30€ per donare un giovane albero e rimuovere un muro di cemento

- 50€ per donare un grande albero

- 100€ per donare un grande albero e la demolizione di un muro

- 150€ per abbattere le idee di cemento e donare un futuro ai figli

Puoi donare anche con bonifico bancario usando questo IBAN IT97G3608105138277945477962.



La raccolta fondi si chiuderà il prossimo 23 dicembre.

Tutte le informazioni sulla raccolta saranno anche disponibili sulla pagina facebook: https://www. facebook.com/ bisceglie165parcomare/

Quest’anno Natale vuol dire fare azioni buone e concrete? Sostieni l’iniziativa per proteggere la tua città dal cemento. Se non raggiungeremo la quota di 3000€, purtroppo non potremo presentare il ricorso e useremo i soldi raccolti per azioni di beneficenza che decideremo pubblicamente insieme. Se raccoglieremo più di 3000€, con la cifra eccedente faremo lo stesso.



Siamo come te, abbiamo nomi e cognomi, siamo di Bisceglie, stiamo facendo questo nel nostro tempo libero e tempo libero non ce n’é per nessuno. Abbiamo messo il nostro tempo, i nostri incontri, i nostri studi, le nostre competenze.



Quest’anno forse mancheranno gli scambi di regali, delizia e croce del Natale, obbligo consumistico. Approfittiamo per fare la nostra piccola donazione per una causa semplice e concreta, che ci fa sentire distanziati per obbligo, ma vicini negli ideali e nelle azioni».



Associazione Ripalta Area Protetta - Pro Natura

Pippo Acquaviva

Grazia Amoruso

Vincenzo Arena

Giuseppe Cappelletti

Antonio Consiglio

Giovanni La Notte

Martino Liuzzi

Gennaro Papagni

Mauro Sasso

Enzo Sciascia