Tamponi e test sierologici, a Bisceglie i laboratori analisi presi d’assalto

Il particolare periodo storico che stiamo affrontando ha certamente cambiato le nostre abitudini imponendo regole molto precise che tutti noi siamo invitati a rispettare con diligenza.

La regione Puglia da ieri, domenica 6 dicembre, in conformità con le nuove misure imposte dall’ultimo Dpcm firmato il 3 dicembre, è diventata zona gialla. Sebbene le restrizioni si siano leggermente attenuate, i comportamenti da adottare per evitare la diffusione del virus rimangono invariati.

Persiste tutt’ora un grande punto interrogativo per quanto riguarda l’argomento tamponi ed esami sierologici: quando farli, come farli e soprattutto dove è possibile effettuarli.

A Bisceglie, il laboratorio analisi Studio Biomedico Associato diretto dalla Dott.ssa Lisa Racanelli in via San Martino, offre la possibilità di effettuare sia tamponi antigenici "rapidi" (Abbott) che test sierologici IGG-IGM (Abbott) a prezzi decisamente vantaggiosi, € 50,00 per un Test Sierologico e € 25,00 per un tampone "Rapido".

Dal primo novembre ad oggi un equipe composta da 6 professionisti ed altamente qualificata ha eseguito una media di circa 180/200 tamponi giornalieri, che ha permesso di riscontrare un tasso di positività pari al 25%.

Ricordiamo che il test sierologico IGG-IGM non viene effettuato tramite un test rapido con pungidito ma viene eseguito attraverso un prelievo di sangue da parte di accurata apparecchiatura di laboratorio denominata “Vein Viewer” che permette di individuare in modo preciso e affidabile le vene consentendo da valutare l‘eventuale presenza di anticorpi sviluppati a seguito di contagio da Covid-19l, appunto IGG o IGM.

«Il consiglio che sento di dare - afferma la Dott.ssa Racanelli - è quello della prevenzione: indossare la mascherina, i guanti, disinfettare le mani con il gel e mantenere la distanza sociale».

E’ possibile recarsi al laboratorio nei seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e il sabato e la domenica dalle ore 8:00 alle ore 11:00.