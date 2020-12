Caritas, farmaci e presìdi per bambini in dono presso la Farmacia Silvestris

Domenica 6 dicembre la Farmacia Silvestris coprirà il suo turno di servizio alla cittadinanza. “Come abbiamo fatto in occasione di turni in prossimità di altre feste (Ferragosto, Natale, Pasqua) ci adopereremo per una raccolta di presidi per bambini: pannolini, omogeneizzati, creme e prodotti babycare o una piccola offerta che sarà poi trasformata in prodotto” ha dichiarato Sergio Silvestris. “E’ questo un nostro contributo a favore delle fasce più deboli della nostra città e lo faremo devolvendo il raccolto alla Caritas cittadina che ben conosce quanti sono in stato di necessità”

Quest’anno il turno coincide con la vicina festa dell’Immacolata. “In questa occasione” conclude Silvestris “ sosterremo la Caritas invitando tutti coloro che si recheranno in farmacia per necessità a lasciare un piccolo dono a favore dei bambini.”

“Inutile ribadire come le necessità degli utenti Caritas siano di gran lunga superiori a quanto le Caritas parrocchiali e cittadina possano offrire” spiega Sergio Ruggeri, coordinatore della Caritas cittadina, “la pandemia ha messo a nudo tante nuove povertà e quella sanitaria non è da meno. Le famiglie con bimbi piccoli sono numerose e soddisfare i loro bisogni è un imperativo categorico che noi tutti vorremmo assolvere. Confidiamo, ringraziando anticipatamente, nella generosità dei Biscegliesi che ci hanno sempre sostenuto. Un grazie anche alla Farmacia Silvestris per la disponibilità”.