«I ciottoli depositati dall'amministrazione biscegliese fanno bella una spiaggia di Trani»

«I ciottoli depositati da Angarano & C. regalano una bella spiaggia alla città di Trani?».

A chiederlo è il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina che torna sulla vicenda della sostituzione dei lastroni di una parte della costa biscegliese con i tradizionali ciottoli.

«I ciottoli portati via dalla corrente - prosegue Spina - sono tornati, ma sulla spiaggetta di Trani dopo la Torretta? Bottaro ringrazi Angarano per la grande generosità. Si recò sul posto lo stesso Angarano a verificare il corretto deposito dei ciottoli. Non ha portato bene ai lavori. Speriamo che ponga la questione in termini risarcitori a chi ha causato questi danni alle casse comunali biscegliesi, regalando, come sembra dalle foto di stamattina, una bella spiaggia di ciottoli a Trani. Si accertino fatti denunziati e responsabilità senza ulteriori mistificazioni.