​Si parte dai bambini per avere una Bisceglie migliore

Il tema della Violenza fa sempre più parte della nostra cronaca quotidiana.

Si parala di violenza sulle donne, sui bambini, sugli anziani, sui migranti, ecc... su quelle categorie che nel nostro immaginario collettivo fanno parte delle fasce più deboli considerate fragili e manipolabili.

La violenza di genere non è solo un problema di incolumità fisica e psicologica, è una grave forma di discriminazione culturale, come nel caso delle donne, legata ad una cultura sessista che svilisce il ruolo della donne, ne oggettivizza il corpo ne limita l'individualità.

La giornalista Maria Teresa Celotti, coordinatrice del comitato Pari opportunità dell'Ordine dei giornalisti, dice «si parla spesso di "raptus", "follia", "fidanzatini delusi", portando ad una deresponsabilizzazione maschile e spesso addirittura ALLA CRIMINILIZZAZIONE DELLE DONNE VITTIME».

Troppo spesso l'atteggiamento violento viene legittimato e giustificato, spingendo la vittima a non denunciare più perché inascoltata e non creduta.

Il rischio di violenza ai tempi del Coronavirus, aumenta sempre più in quanto la maggior parte delle volte ciò si attua all'interno delle mura domestiche.

"Tra gli effetti collaterali di questa pandemia vi è l’omicidio delle donne che è la forma più grave di una serie di violenze. Secondo i dati Istat gli autori delle violenze più gravi sono il 62,7% soprattutto i partner o gli ex partner, mentre il 76,8% sono gli sconosciuti che, nella maggior parte dei casi, commettono molestie sessuali e solo il 12% delle violenze è denunciato", come riporta il giornale Antalex.

La dott.ssa Aurora Morelli, psicologa, ha concentrato l’attenzione, sempre in ottica preventiva, sulla scuola, ma soprattutto sulla famiglia, prima società naturale per il bambino e quindi sull’infanzia, la crescita, l’educazione, perché “violenti non si nasce, ma si diventa”.

Infatti, solo se si riescono a capire le condizioni che producono il comportamento aggressivo ed evitare che si verifichino nella vita del bambino, si può sperare di cambiarle e prevenirle, e quindi di controllare o evitare il manifestarsi e lo svilupparsi dell’aggressività: il soddisfacimento di quelle basilari esigenze fisiche ed emozionali dei bambini, che presuppongono la considerazione di essi come persone e soggetti attivi, può contribuire senz’altro a contrastare il sorgere di frustrazioni, di disagi e di conflitti e ad aumentare la fiducia in se stessi, il loro benessere e la sensazione di sicurezza.

I bambini per la nostra società sono importanti, sono il nostro futuro, pertanto tutte le istituzioni competenti devono prestare ancora più attenzione alla loro sicurezza e ai loro diritti, in quanto ciò sarà la chiave per una Bisceglie migliore, culturalmente in crescita e con delle personalità spiccate ed esemplari.