Tamponi drive-through in sicurezza, concesso l’uso del mercato della ciliegia

Il Comune di Bisceglie ha riposto positivamente alla richiesta del Laboratorio R.AN.A. di poter utilizzare l’area del mercato della ciliegia in via Padre Kolbe per l’allestimento di una postazione utile ad effettuare tamponi in modalità drive-through fino alla fine dell’emergenza. È quindi possibile eseguire il tampone senza scendere dall’auto comodamente e in sicurezza.

L’amministrazione Comunale ha concesso la struttura al Laboratorio R.AN.A., del Gruppo Extralab inserito nella Rete di Rilevamento COVID19, autorizzato ed accreditato dalla Regione Puglia, che effettuerà i tamponi per la diagnosi del Covid-19 a prezzo calmierato: 25 euro per il tampone rapido (antigenico) e 60 euro per il tampone molecolare (PCR), al di sotto della tariffa massima applicabile (80 euro per il tampone molecolare) stabilita dalla Regione Puglia con la Delibera di Giunta Regionale 652/2020.

Il servizio è attivo da lunedì 30 novembre e sarà effettuato ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12.45. È obbligatoria la prenotazione al link: www.laboratoriorana.it

“Continuiamo a mettere in campo tutte le soluzioni possibili per affrontare insieme questa emergenza”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Abbiamo ritenuto opportuno dare ai cittadini la possibilità di ottenere i tamponi in sicurezza senza scendere dalla propria auto e a costi ribassati, immedesimandoci in chi ne ha bisogno e deve affrontare questa ulteriore spesa (in alcuni casi per più componenti del nucleo familiare) in un periodo di difficoltà economica”.

Il Comune ha fornito la disponibilità della struttura anche alla Regione Puglia per la stessa attività.