​Covid, «La sospensione delle scadenze per i commercialisti ​nel Decreto Ristori»

«A cavallo del fine settimana sarà emanato il decreto-legge "Ristori 4", all'interno del quale saranno tenute in debita considerazione le legittime agevolazioni richieste dall'Ordine dei commercialisti di Trani».



Ad anticiparlo è la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento 5 stelle, primo parlamentare del territorio (su cui ha giurisdizione lo stesso ordine) ad interessarsi della questione sollevata dal presidente dell'organismo, Antonello Soldani.

Ieri l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani aveva posto in risalto, in una nota, la necessità di risolvere urgentemente il nodo della malattia dei professionisti. E Soldani, in particolare, aveva rivolto un appello ai parlamentari del territorio con la precisa richiesta ad adoperarsi per fare differire di 30 giorni i termini delle scadenze In favore di studi e professionisti costretti allo stop forzato a causa di isolamento o quarantena fiduciaria causa covid-19.

«La misura richiesta - fa sapere la senatrice Piarulli -, sarà sicuramente approvata in tempi più rapidi di quelli inizialmente previsti. È stato sollecitato l'esecutivo a dare una risposta tempestiva ad una legittima istanza derivante da un oggettivo problema che si riflette non soltanto su una categoria professionale, ma anche sull'utenza che ad essa si rivolge. Il mio impegno in favore di questo e tanti altri settori professionali, fortemente messi a dura prova dall'emergenza sanitaria, economica e sociale in corso - conclude la parlamentare - proseguirà ascoltando e recependo le giusta sollecitazioni che arrivano dal territorio».