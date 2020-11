«​Ciao grande Campione, ricordo quando autografavo io le tue foto con il tuo nome»

Nella giornata in cui tutto il mondo ha dato l'ultimo saluto al più grande calciatore di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, anche un biscegliese che lo ha conosciuto molto da vicino ha voluto rendergli omaggio con un toccante ricordo. Si tratta di Gianni Cassanelli, un apprezzato Maitre che ha lavorato in grandi alberghi in tutta Italia.

Ecco il testo del suo ricordo dell'incontro con Maradona:

«Ciao GRANDE CAMPIONE. quanti ricordi conservo, momenti vissuti assieme durante i ritiri precampionato.

Vi racconto uno dei bellissimi momenti vissuti con Diego durante la permanenza a Storo.

Risaputo che in quel epoca ero Maître al Castel Lodron in Trentino. Quindi dal 1986 al 1990 il Napoli di Maradona è stato in ritiro per campionato a Lodrone di Storo TN. Non immaginate minimamente quanti tifosi, amici, curiosi, donne ecc. venivano in albergo per incontrare soprattutto Maradona. Vuoi anche per farsi una foto assieme, vuoi per chiedergli un autografo. Era un continuo via vai di persone e tifosi.

Vi racconto cosa è successo un bel giorno:

Maradona appena finiva gli allenamenti al campo di Storo, arrivava in albergo piuttosto stanco e subito saliva in camera, a volte veniva in sala e chiacchierava con me o con altri compagni di squadra, ma quasi sempre lontano dal caos.

Quindi, i tantissimi tifosi assiepati fuori l’albergo, qualcuno di sfuggita riusciva ad arrivare al ricevimento, qualcuno altro riusciva ad entrare dal bar, tutti però alla ricerca di Diego. Chiaramente era molto difficile trovare Diego al bar o fuori dall'albergo. I tifosi impazziti, non trovandolo mi chiedevano, alcuni pregandomi in ginocchio, altri con la bava alla bocca, se potevo chiamare Maradona per una foto, altri mi chiedevano di fargli firmare una dedica su una foto, un gadget o semplicemente un foglio di carta.

Bene, alle tante persone ero costretto a dire di no, ad alcuni invece, autorità o amici non riuscivo e non potevo dire di no. Per cui assicuravo loro che appena sarebbe arrivato avrei supplicato Diego di firmare le loro foto. La storia è andata avanti per un bel po' in questo modo; appena vedevo Diego un po' tranquillo gli chiedevo di firmare, lui molto gentilmente firmava, a volte, nonostante con qualche smorfia di disappunto faceva il suo dovere. Quindi tutti contenti.

Un giorno però alla mia ennesima richiesta di autografare un bel numero di foto, Diego incazzato mi dice le testuali parole: “Gianni me rompes le pelotas todos los días con estas fotos ... basta! Estoy cansado!”. Aveva ragione, ogni giorno era una lotta con le tante richieste di autografi! Quindi basta! Okay, gli dico che non lo avrei più disturbato con gli autografi.

Però, le richieste ogni giorno erano sempre di più. Come faccio? Presto detto, le firmo io! Chiaramente nel frattempo avevo imparato molto bene a imitare la firma di Diego Armando Maradona con l’aggiunta del numero 10. Bene!

Un pomeriggio però succede l’imprevisto, Diego rientra in anticipo dagli allenamenti, inaspettatamente arriva in sala, io ero di spalle all’ingresso e non mi accorgo che Diego era dietro di me che mi stava guardando cosa facevo. Praticamente stavo autografando un plico di foto a nome di Maradona. Non vi dico l’espressione di Diego… scoppia a ridere, si congratula di come avevo imparato a imitare la sua firma e mi dice: visto che sei così bravo a imitare la mia firma, d’ora in poi firmi tu tutte le richieste di autografi. Infatti arrivava in sala con un mucchio di foto e mi diceva: firma qui!

È uno dei tanti bei ricordi di Digo Armando Maradona che conservo in me. Diego Armando Maradona il più grande di sempre.

Voglio ricordare il caro Diego con le centinaia di foto assieme, una partita a tennis, in discoteca, alla sera quando si andava a casa mia per un drink, con la sua Ferrai Testa rossa, a Napoli ecc. Sempre di animo gentile e molto generoso: conservo ancora come una reliquia l’orologio con la sua firma che mi ha regalato prima della partenza da Lodrone. Ciao Campione amico mio R.I.P.».