​Nuovo balzo dei contagi a Bisceglie: ora sono 482 i positivi

«Il virus continua a circolare con una certa intensità nel nostro territorio. Nella nostra Città, secondo i dati ufficiali che ci vengono forniti dalla Asl Bt per il tramite della Prefettura, gli attualmente positivi nella nostra Città sono 482. Questo dato viene calcolato sommando giornalmente i nuovi contagi e sottraendo via via le persone che si negativizzano».

E' il consueto aggiornamento sulla diffusione del contagio in città del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Nel pomeriggio di giovedì - spiega - ho partecipato ad una videoconferenza con il Prefetto Valiante, il Direttore Generale della Asl Bat e gli altri sindaci della provincia. I numeri dei contagi continuano ad essere alti nella Bat e le strutture ospedaliere restano in emergenza. Per questo il livello di guardia deve essere ancora massimo da parte di tutti noi, nessuno escluso. Così come massima deve essere la collaborazione, ciascuno secondo il proprio ruolo, con spirito di coesione e di comunità. I controlli sono stati rafforzati anche nelle ore serali ma vi ricordo che tutto parte da noi.

Come sappiamo, inoltre, questa emergenza non è solo sanitaria ma anche economica e sociale. Per questo il nostro impegno continua ad essere su tutti i fronti. Stiamo lavorando ad un nuovo bando per sostenere chi è in difficoltà. Oggi abbiamo pubblicato il nuovo bando per il fitto casa, annualità 2019.

Stiamo pensando ad un Natale che non potrà essere vissuto come siamo abituati a fare ma che comunque sia un momento di luce che riaccenda la speranza; un'occasione di riflessione sui valori essenziali, caratterizzato dalla solidarietà e dalla condivisione».