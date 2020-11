Nuovi fondi dal Governo per fronteggiare l'emergenza covid: a Bisceglie 376mila euro

«Sono in arrivo ulteriori risorse economiche da destinare alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e province». Lo annuncia l’Onorevole Francesca Galizia che ricorda il ruolo dei Comuni nella gestione della pandemia in corso.

«I nostri territori – si legge in un suo comunicato - sono la nostra priorità e in quanto tale saranno sempre al centro delle nostre scelte politiche. Il Governo, pertanto, sceglie di continuare ad essere accanto agli Enti locali, stanziando, in aggiunta ai 6 miliardi di euro circa già distribuiti nei mesi scorsi, ulteriori 40 milioni di euro in favore dei comuni più colpiti dall’emergenza Covid-19 e 500 milioni di euro destinati alla spesa sociale ed al trasporto scolastico di comuni e Province».

Secondo la ripartizione programmata, i 400milioni di euro saranno destinati ai comuni da utilizzare per le esigenze aggiuntive alla spesa sociale, 250 milioni di euro, e per il trasporto scolastico, 150milioni di euro. Di questi fondi beneficeranno 168 comuni. Tra questi c’è Giovinazzo che beneficerà di 123mila euro, Molfetta destinataria di 581mila euro, e Bisceglie, a cui sono destinati 376mila euro. A beneficiare dei nuovi fondi saranno anche Corato, Ruvo e Terlizzi, rispettivamente per importi pari a 304mila euro, 139mila euro e 152mila euro.