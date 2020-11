Il Maestro Benedetto Grillo confermato Direttore del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie​

Il Maestro Benedetto Grillo ha accolto le numerose sollecitazioni rivoltegli e ha revocato le proprie dimissioni.

Pertanto, è stato formalmente confermato alla direzione per la stagione Artistica 2020/2021 Direttore Stabile dell’Orchestra Lirico-Sinfonica della Provincia BAT nonché Direttore Concertatore del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie.

E’ stata altresì nominata Direttore Artistico del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie il Maestro Claudia Lops.

«La Fondazione - si legge in una nota -, pur in un momento difficile per via dell’emergenza sanitaria è convinta che insieme si potranno raggiungere ulteriori validi risultati utili per la crescita musicale e culturale della nostra città.

Un particolare ringraziamento viene rivolto a tutti i diretti collaboratori ed in particolare al Presidente dell’Associazione “I FIATI” Paolo Tarantini che si è speso tanto per rendere possibile la prosecuzione delle attività anche con la collaborazione diretta del Maestro Grillo».