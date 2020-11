«Buongiorno. Vorrei segnalare le condizioni in cui si trova da tempo Carrara Monsignore dove i topi festeggiano! Grazie per questa possibilità». E' uno dei tanti messaggi che stiamo ricevendo nell'ambito della rubrica "Bisceglie non si sporca" lanciata qualche giorno fa dalla nostra testata giornalistica.

Si tratta di un filo diretto tra lettori, giornale e azienda per l'igiene per segnalare tutte le inciviltà dei nostri concittadini e le inefficienze del sistema di pulizia di strade e piazze di Bisceglie. Tante, tantissime, le segnalazioni. Oggi pubblichiamo ancora qualche foto con una avvertenza: per il momento non stiamo ancora segnalando i rifiuti abbandonati nel cuore della città. Non perché non ce ne siano, ma solo perché in quel caso abbiamo anche bisogno che le foto siano corredate dell'orario in cui vengono scattate. Se le foto sono scattate mentre il servizio di raccolta è ancora in corso, infatti, l'informazione può risultare deviante rispetto allo scopo che vogliamo ottenere che non è quello di puntare l'indice accusatore nei confronti di chicchessia, ma aiutare a tenere pulita la città.

Quindi, quando inoltrate le vostre segnalazioni all'indirizzo: redazione@bisceglieLive.it indicate, per cortesia, anche l'orario in cui vengono scattate. Onde evitare di far giungere inutilmente l'azienda in un luogo dove i rifiuti sono stati già rimossi.

Resta, però, un dato: le segnalazioni che stanno arrivando sono davvero tante e ci sarebbe bisogno di un maggiore impegno da parte di tutti. Soprattutto dei cittadini. La città è come casa nostra, non possiamo ridurla così.