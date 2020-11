Bisceglie calcio, negativizzati sette componenti del gruppo squadra

Buone notizie in casa Bisceglie Calcio in vista della gara contro la Paganese, in programma domenica 22 novembre al “Marcello Torre” di Pagani e valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato serie C girone C.

Sono ben sette i componenti del gruppo squadra nerazzurro che si sono negativizzati ed hanno ricevuto l’ok dall’Asl Bat per concludere l’isolamento obbligatorio, a seguito dell’esito negativo sui tamponi molecolari, effettuati nei giorni scorsi. Conseguentemente, i tesserati in questione possono tornare a disputare l’attività agonistica dopo aver effettuato tutte le visite ritenute obbligatorie dal protocollo.

Per quanto concerne il fronte calcistico, i nerazzurri si stanno allenando al “Di Liddo” e, nel pomeriggio odierno, effettueranno una seduta pomeridiana. Sabato mattina in programma la rifinitura, sempre sul sintetico cittadino.

Cambia l'orario, invece, della gara di recupero contro il Monopoli, che si disputerà mercoledì 25 novembre. Il fischio d’inizio non sarà piu’ alle ore 15.00 bensì alle ore 14.30.