«Continuano gli interventi nei nostri istituti scolastici per migliorarli sia dal punto di vista strutturale che infrastrutturale, anche in funzione dell’emergenza sanitaria in corso».

Lo annuncia il Sindaco Angelantonio Angarano che ha ha poi fatto un'analisi dettagliata di tutte le novità:

«- Alla “Battisti-Ferraris” (plesso “Cesare Battisti”) - prosegue - è stato realizzato un importante intervento di impermeabilizzazione del tetto utilizzando una tecnica innovativa con l’impiego di poliurea e la finitura con il trattamento protettivo dai raggi UV mediante una tinta contenente nanoparticelle ceramiche, per un risultato ancora più performante in termini di impermeabilizzazione.

- Alla “Pino Puglisi” si sta procedendo con la realizzazione di tramezzature in alluminio per la creazione di ulteriori aule in modo tale da garantire il distanziamento sociale degli studenti

- Alla “Sergio Cosmai” in via Carrara Reddito sono in corso i lavori per realizzare camminamenti esterni nelle aiuole che consentano l’accesso direttamente in classe agli alunni evitando il passaggio dall’ingresso principale e ridurre il rischio di assembramenti, anche all’uscita da scuola. Sempre alla “Cosmai” si sta procedendo alla compartimentazione dei corridoi per la realizzazione di altre aule.

- All’edificio scolastico di via Martiri di via Fani, terminate le facciate esterne, si sta procedendo agli interventi di coibentazione e impermeabilizzazione del tetto.

- Alla “San Giovanni Bosco”, nel quartiere San Pietro, si stanno sostituendo le porte dei bagni che erano ormai rovinate.

- Eravamo già intervenuti per l’ampliamento degli spazi alla “De Amicis”, dove continuano i lavori di pitturazione completa delle facciate esterne; per il consolidamento del muro esterno della “Don Pierino Arcieri” così da consentire l’uso dell’area esterna in massima sicurezza; con la ridipintura delle porte della “Don Pasquale Uva” (Salnitro) per migliorare la salubrità degli ambienti anche a livello igienico.

- Si continua inoltre a lavorare inoltre in tanti istituti scolastici per il cablaggio della rete dati interna e quindi una connessione internet più stabile.

Insomma, cercando di impattare il meno possibile sull’attività didattica, stiamo lavorando per garantire ai nostri studenti e alla comunità scolastica ambienti più appropriati ad affrontare l’emergenza Covid e, in generale, più accoglienti e confortevoli.

Un ringraziamento all’Ufficio tecnico comunale che sta seguendo i lavori con professionalità e dedizione.