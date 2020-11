I cittadini sono stanchi. A fronte dell’impegno di molti, in realtà quasi tutti, che rispettano l’ambiente e la città conferendo correttamente i rifiuti negli orari e nei modi stabiliti, vi è purtroppo ancora qualcuno che continua a sporcare Bisceglie trattandola come una discarica a cielo aperto.

Comportamenti inaccettabili, che però vanno a sommarsi alle pecche di un servizio di igiene che alterna momenti positivi ad altri assolutamente non all’altezza. In particolare ci si riferisce alla puntualità non sempre rispettata nella raccolta delle buste conferite dai cittadini che contribuisce ad offrire una immagine di disordine e sporcizia ad una città che punta proprio sulla bellezza per uscire dalle secche della crisi economica rinveniente da quella sanitaria.

Ecco, quindi, che BisceglieLive.it ha voluto lanciare questa nuova rubrica: “Bisceglie non si sporca”. Ogni lettore avrà la possibilità di inviarci fotografie degli angoli più sporchi della città, lì dove non sono state ritirate ancora le buste conferite per la raccolta porta a porta, o anche dove gli animali randagi o peggio i vandali hanno fatto scempio dei rifiuti spargendoli ai bordi delle strade. Insomma, segnalateci ciò che non va in questo servizio aiutandoci anche con le indicazioni della via e dell’orario in cui avete scattato le foto (in modo che la stessa azienda possa rendersi conto se il servizio era ancora in corso o già ultimato).

A puro titolo d’esempio abbiamo allegato una serie di fotografie ricevute nei giorni scorsi. In questi luoghi vi è già stato un intervento dell’azienda per rimuoverli, ma servono a chiarire quanto possa servire il contributo dei nostri lettori.

Il vostro aiuto sarà determinante. I segnalatori potranno restare anomimi, l’importante è risolvere il problema. Perché come recita il nome di questa rubrica Bisceglie non si sporca. Nessuno deve poterla trattare così.

Per inviare le foto potrete scrivere a redazione@bisceglielive.it o utilizzare whatsapp al numero 328 157 3118