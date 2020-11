​Insegnante positiva al covid in una scuola biscegliese. Gli alunni in isolamento fiduciario

Ancora un caso covid in una scuola. Questa volta a Bisceglie con una insegnante risultata positiva al test rapido e immediatamente messa in isolamento. Si tratta di una insegnante presso il plesso Pertini del II Circolo Caputi. Un caso di contagio che ha portato in questi giorni alla sospensione cautelativa di tutte le lezioni in presenza.

La Asl questa mattina, lunedì 16 novembre, ha invitato tutti i bambini a stare a casa, in attesa di ulteriori indicazioni che arriveranno nei prossimi giorni.

«E' pervenuta comunicazione da parte dell'ASL BAT - SISP Bisceglie - scrive il dirigente della scuola Giuseppe Tedeschi - che a seguito di indagine epidemiologica in corso relativa all'insegnante risultata positiva a test rapido, si rende necessario invitare gli alunni delle sezioni in cui ha attuato didattica in presenza l'ultimo giorno di servizio presso il plesso a restare in quarantena domiciliare fiduciaria fino a nuove indicazioni».