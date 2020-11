A Bisceglie nasce il PanSospiro, il dolce tipico rivisitato in chiave natalizia

Rigorosamente fatto a mano e ottenuto dalla fusione di due must della pasticceria italiana. A Bisceglie per le festività natalizie nasce il PanSospiro, una creazione che sapientemente intreccia il panettone milanese e il noto sospiro biscegliese in un mix di sapori e di profumi che unisce il Belpaese. Ed è così che il tipico dolce lombardo in Puglia diventa al gusto di Sospiro, indiscusso testimone di un’antica cultura gastronomica. È questa l’idea lanciata da AssoLocali, l’associazione dei titolari di pizzerie, ristoranti, pub, pasticcerie e gelaterie della Confcommercio di Bisceglie che propone per il Natale questo nuovo prodotto insieme ad un’altra idea regalo: un box con cartellate al vincotto, panettone tradizionale biscegliese e dolci tipici di mandorle.

“Vogliamo innanzitutto lanciare questa iniziativa per far conoscere i nostri prodotti tipici e sperimentare anche nuove creazioni con la fusione di due protagonisti indiscussi della pasticceria italiana. E poi così, a nostro modo, ci piace pensare positivo, nonostante tutto”, spiega Tony Porcelli, direttore AssoLocali. “A causa dell’emergenza sanitaria altre idee che avevamo in mente le abbiamo dovute bloccare mentre siamo andati avanti con questa iniziativa dei box che invitano a trascorrere il Natale con la tradizione biscegliese. L’idea di immaginare una rivisitazione in chiave natalizia del nostro amato Sospiro è partita dallo chef Gianni Lorusso e da Rino Ventura, coordinatore delle pasticcerie, e ha trovato condivisione tra gli altri associati di AssoLocali (i bar pasticcerie Garden, Meeting, Oriente, Paradise, Rondò, Chocolat e Golden)”.

“Questo è un modo per promuovere il nostro territorio e il dolce tipico della nostra città ma anche per provare a trascorrere le festività nel segno della tradizione. Noi non siamo abituati a starcene con le mani in mano e con i nostri associati proviamo a creare sempre le condizioni per incentivare lo sviluppo e la conoscenza, anche fuori, della Città di Bisceglie contando su quel ritorno di immagine che il marketing turistico può dare. Ora non è il momento ma tornerà la possibilità di viaggiare, di spostarsi e di vivere le nostre città e noi ci impegniamo per farci trovare pronti, perché quel giorno prima o poi arriverà”, conclude Leo Carriera, direttore Confcommercio Bari-Bat.

Sia PanSospiro che il box della tradizione con le cartellate al vincotto, panettone e dolci alle mandorle sono prenotabili al numero 371.3107443 entro e non oltre il 6 dicembre.