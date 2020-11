​Investimenti, qualità del servizio di igiene e personale. Tutti i contrasti tra Comune e azienda

Con il trascorrere delle ore si vanno delineando i contorni delle frizioni in corso tra il Comune di Bisceglie e l’Associazione temporanea d’impresa Energetikambiente – Pianeta Ambiente che gestisce il servizio di igiene in città.

Il problema non riguarderebbe solo i mancati investimenti da parte dell’azienda secondo quanto previsto dal contratto di gestione, o la qualità di una parte del servizio, ma avrebbe anche a che fare con gli assetti del personale che rischiano di avere pesanti ripercussioni anche sul futuro delle casse comunali.

Non tutti sanno, infatti, che il personale dipendente di un’azienda che gestisce un servizio essenziale come quello dell’igiene pubblica (che per legge non può subire interruzioni o riduzioni di sorta) è solo temporaneamente assunto presso il concessionario che gestisce il servizio. In caso di sostituzione di azienda, il personale passa automaticamente alla nuova.

Un esempio per chiarire: quando il Comune di Bisceglie risolse il contratto con Camassambiente, tutti i dipendenti, con qualunque qualifica di inquadramento aziendale, passarono automaticamente al nuovo concessionario. In termini tecnici, il nuovo concessionario ha l’obbligo di assumere l’intera “platea storica”.

E, ovviamente, il costo del personale è di gran lunga la parte più consistente del costo del servizio. Quindi, è del tutto evidente, che qualora intervengano assunzioni ulteriori non previste dai capitolati di appalto il costo, oggi sopportato dall’azienda incaricata del servizio, passerebbe anche alla futura azienda che dovrà occuparsene con un incremento che peserà interamente sulle tasche dei contribuenti attraverso la Tari (Il costo del servizio non può essere compensato con altre entrate comunali, ma solo attraverso la suddivisione pro quota a carico dei cittadini).

Ebbene, stando ai soliti bene informati, uno dei motivi del contendere è il recente ingresso in azienda di una figura professionale con lo stesso inquadramento di una già esistente. Una duplicazione che, da voci provenienti da Palazzo di città, rischia di essere la classica goccia che fa travasare un vaso fatto di rapporti non certo idillliaci come testimoniano le sanzioni costantemente irrogate dal Comune nei confronti dell’azienda.

La patata bollente ora passa nelle mani dell’azienda che dovrà chiarire se si tratti di personale inquadrato come “figura aziendale” e non come nuova assunzione. Un inserimento, quindi che termina automaticamente con la fine del contratto senza rientrare nella “platea storica”.

Nei prossimi giorni se ne saprà di più.