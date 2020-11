Giornata mondiale dei poveri​, il messaggio del Sindaco di Bisceglie

«Oggi è la giornata mondiale dei poveri, che peraltro ricorre in un periodo molto delicato, quello dell'emergenza sanitaria e della relativa crisi economica e sociale che sta causando un rapido quanto preoccupante progresso della povertà nelle nostre Comunità».

Lo ha ricordato ieri, domenica 15 novembre, con una nota il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«In questa giornata speciale - prosegue - rivolgo il mio grazie di cuore ai nostri concittadini e sono tanti, che con straordinaria generosità ed encomiabile altruismo si dedicano ad aiutare chi è in difficoltà. Senza la loro attività volontaria, frutto di amore per il prossimo, la nostra Città sarebbe sicuramente più vulnerabile. Il nostro sentito riconoscimento va anche a coloro che si stanno adoperando per l'assistenza alla popolazione in questa emergenza, vale a dire la Protezione Civile e tutti i volontari pronti a sostenere le persone in stato di bisogno.

E nell'aiuto delle persone fragili in prima linea ogni giorno ci sono i Servizi Sociali Professionali: a tutto il personale, coordinato dall'Assessorato alle politiche sociali, va il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano. Recentemente, per esempio, abbiamo firmato un protocollo con Caritas, Centro per l'impiego e Csv San Nicola per strutturare una “presa in carico integrata” di soggetti in situazione di povertà ed esclusione sociale. Insieme siamo più forti contro la povertà e abbiamo più possibilità di non lasciare indietro nessuno».