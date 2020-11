Amministrazione: «Disponibili a partecipare al tavolo di lavoro del commercio»

“Confermo la totale disponibilità dell’Amministrazione Comunale a partecipare al tavolo di lavoro anti-Covid proposto da ConfCommercio per affrontare le problematiche legate al settore del commercio, in difficoltà a causa della crisi economica causata dall’emergenza sanitaria in corso. Da sempre, a maggior ragione dall’inizio della diffusione del Covid-19, abbiamo costruito un dialogo costante con le associazioni di categoria. Tale modello partecipato è proseguito anche nell’ambito degli organi istituzionali per la gestione dell’emergenza, come le riunioni del Centro operativo Comunale (Coc). La finalità è proprio calibrare le misure da adottare tenendo presenti anche le istanze del comparto commerciale, produttivo, imprenditoriale e artigianale della nostra Città.

La nostra priorità è ovviamente quella di tutelare la salute pubblica cercando tuttavia di preservare quanto più possibile l’economia cittadina. Per questo, ad esempio, abbiamo varato la rilevante manovra tributaria impiegando oltre due milioni di euro dal bilancio comunale per corpose agevolazioni ed esenzioni sulla tassazione locale (Imu, Tari e Tosap) per tutto il 2020 in favore delle attività commerciali danneggiate dal Covid. Un provvedimento senza precedenti nella storia della nostra Città che abbiamo adottato proprio per dare ossigeno alla categoria. L’adesione alla costituenda task force è quindi una conferma dell’impegno istituzionale dell’Amministrazione Comunale che continua a fare dell’ascolto e del dialogo uno degli strumenti per governare”. Lo dichiara il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, rispondendo positivamente all’invito di Leo Carriera, Direttore di ConfCommercio Bari-Bat.