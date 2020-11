“La nostra Città è riconoscente ai suoi Eroi militari, Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis, oltre che civili, come Sergio Cosmai, per il loro senso della Patria, delle istituzioni, del dovere e per la loro generosità. Valori che sono stati pagati con il sacrificio più alto, quello della vita. Nostro dovere è mantenere sempre viva la memoria delle loro azioni affinché siano da esempio etico e morale per le future generazioni”. Lo ha detto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, durante la cerimonia (in forma ridotta) tenutasi questa mattina a Bisceglie per onorare la giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, con un pensiero speciale per Carlo De Trizio, M.A.s.U.P.S. (Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) dei Carabinieri deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq, e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010.

Una corona di alloro è stata deposta, alla presenza delle Autorità civili e militari, accanto alla targa commemorativa in via Pierdavide De Cillis. A seguire il Vescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, e il Cappellano militare della Legione Carabinieri Puglia, Don Antonio Cassano, hanno celebrato una funzione religiosa nella cappella del cimitero comunale. Al termine della santa messa, corone di alloro sono state deposte sulla tomba di Carlo De Trizio e al Sacrario Militare. Tutte le procedure si sono svolte nel pieno rispetto delle misure anti-Covid in vigore.

“Seppur con una cerimonia in forma ridotta a causa della pandemia in corso, ci abbiamo tenuto ad onorare la memoria di Carletto e Pierdavide”, ha aggiunto il Sindaco Angarano nel suo saluto istituzionale, rivolgendo un abbraccio ideale ai familiari dei due militari. “Sono certo che il loro sacrificio contribuirà a guidare i giovani e la nostra Comunità nel solco del rispetto della legge e delle istituzioni, nella cornice dell’amore per la libertà, la democrazia e la pace”.