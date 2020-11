Galantino: «12 novembre 2003, Nassiriya. Non dimentichiamo!»

«Diciassette anni fa avvenne l'attacco più feroce subito dai nostri militari impegnati nelle missioni internazionali di pace. In quella occasione persero tragicamente la vita 12 Carabinieri, 5 Soldati e 2 Civili italiani in un attentato con tattica suicida e l'utilizzo di un camion cisterna carico di esplosivo: dai 150 ai 300 chili di tritolo mescolati a liquido infiammabile. L'esplosione uccise anche 9 iracheni e provocò 58 feriti. Andrea Filippa, il Carabiniere di guardia all'ingresso, sparò e uccise i due attentatori suicidi impedendo l'esplosione all'interno della base, ma le scena che si presentò agli occhi dei primi soccorritori fu comunque raccapricciante. In questa giornata del ricordo, voglio onorare anche la memoria di due valorosi figli della mia città, Bisceglie. Carlo De Trizio deceduto nel 2006 a Nassiriya e Pierdavide De Cillis morto ad Herat in Afghanistan nel 2010, tornati in Patria avvolti nel tricolore».

Così il deputato biscegliese di Fratelli d'Italia Davide Galantino