Bisceglie onora la memoria di Carlo De Trizio e Pierdavide De Cillis

Giovedì 12 novembre, giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, Bisceglie onorerà la memoria di due valorosi Concittadini: Carlo De Trizio, M.A.s.U.P.S. (Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza) dei Carabinieri deceduto nel 2006 a Nassiriya, in Iraq, e Pierdavide De Cillis, Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano morto ad Herat, in Afghanistan, nel 2010.

Alle ore 9, senza cerimonia pubblica, una corona di alloro sarà deposta sulla targa commemorativa dedicata a Pierdavide De Cillis, nell’omonima via nel quartiere Sant’Andrea. Alle ore 10:15 il Vescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, celebrerà una Santa Messa nella cappella del cimitero comunale. La funzione religiosa sarà concelebrata da Don Antonio Cassano, Cappellano militare della Legione Carabinieri Puglia. A seguire una corona di alloro sarà deposta al Sacrario Militare e sulla tomba di Carlo De Trizio.

Per questioni di sicurezza data la pandemia in corso, la santa Messa sarà celebrata a porte chiuse e nel pieno rispetto delle misure anti-Covid in vigore.