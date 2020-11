A Bisceglie nasce una task force per affrontare la crisi causata dall’emergenza sanitaria

A Bisceglie sta nascendo una task force anti-Covid pensata per affrontare ad un tavolo tutte le problematiche legate al commercio, in uno dei periodi più bui e complicati della storia economica del Paese. A promuovere la nascita di questo gruppo di lavoro è stata la Confcommercio insieme alle associazioni aderenti: Comitato BisceglieViva, Assolocali, Conbitur, Consorzio Mercatincittà che hanno comunicato i nomi dei propri rappresentanti alla task force.

“Vorremmo che anche il Sindaco Angelantonio Angarano prendesse parte a questa iniziativa che altro non vuol essere se non un tavolo tecnico in cui discutere di proposte e idee per affrontare in questo momento di grande confusione e incertezza le difficoltà che il settore del commercio sta vivendo quotidianamente. Abbiamo bisogno di mettere a punto strategie che siano il più possibile condivise e comuni per far sì che l’emergenza sanitaria non diventi ancora di più un’emergenza economica”, dichiara Leo Carriera, Direttore Confcommercio Bari-Bat.

“Come Confcommercio già siamo seduti a diversi tavoli istituzionali, uno su tutti per esempio il COC, ma con questo tavolo di confronto vogliamo rafforzare il lavoro sinergico che già svolgiamo. La nostra è un’iniziativa che va a sostegno dei nostri associati e servirà a condividere proposte utili per ogni settore economico in questo difficilissimo periodo che stiamo attraversando e a dare tempestiva informazione alle imprese sulle misure straordinarie che saranno adottate a livello comunale e nazionale”, conclude Carriera.