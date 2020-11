Una raccolta firme per risolvere un problema importante del Borgo Antico di Bisceglie: l'illuminazione.

Ecco la lettera, redatta da Pietro Consiglio e da Vito Morgigno, che accompagna questa mobilitazione dei residenti:

«I rari provvedimenti assunti per il Centro Storico continuano a venire dall’alto, senza alcun coinvolgimento dei residenti o addirittura nonostante il loro espresso dissenso; in tal caso - per la lontananza dai loro interessi, per l’estraneità ad ogni idea di valorizzazione e per la marginalità degli argomenti trattati a fronte d’irrisolte questioni fondamentali - finiscono con l’essere percepiti come provocatorii. Altre volte, alle buone intenzioni corrispondono pessime realizzazioni.

Pensiamo,ad esempio, alla metanizzazione di via Perotti, la cui indubbia utilità resta annullata dal correlato disastro estetico, nel bilancio di un’economia finalizzata ad una valorizzazione anche turistica.

In quest’ultima direzione sembra andare anche la recente sostituzione dell’illuminazione pubblica. Per tempo è stato evidenziato che i nuovi lampioni, oltre ad essere sproporzionati in relazione all’ampiezza di alcuni vicoli, risultano eccessivi per potenza luminosa e freddi per intonazione, capaci, dunque, di vanificare quella morbida atmosfera che solitamente pervade simili luoghi ed alla quale siamo abituati. Ma ciò non è servito ad un auspicabile ripensamento.

Ed ora che i lavori sono quasi terminati, si riscontrano non solo gli inconvenienti sopra lamentati ma altri ancora. Chi avrebbe dovuto non ha previsto i numerosi coni d’ombra generati dalla potente luce “sparata” da quei lampioni con sgradevole frammentazione dello spazio in zone iperilluminate e zone buie, così come non ha previsto l’effetto abbagliante che impedisce ai passanti di sollevare lo sguardo per ammirare le belle facciate dei palazzi biscegliesi.

Insomma la nuova illuminazione, di cui non si avvertiva alcun bisogno, si rivela come un ennesimo detrattore ambientale inserito nel Centro Storico. Nella certezza che il Signor Sindaco vorrà ordinare la rimozione degli indicati vizi, si preannuncia, a supporto, una raccolta di firme tra i nostri concittadini».