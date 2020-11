Travolto da un'auto mentre tenta di salvare un gatto. Ora è grave in ospedale

Voleva salvare un gatto in difficoltà, solo che è stato travolto da un'auto ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

E' accaduto nella serata di oggi, lunedì 9 novembre, intorno alle 19.30, in via Bovio, a qualche centinaio di metri dal Ponte Lama. Ad avere la peggio un uomo di 68 anni che, secondo quanto si apprende, stava raggiungendo un micio che gli era parso in difficoltà quando una Lancia Musa guidata da un ragazzo di Trani lo ha travolto.

La vittima, che è stata trasportata all’ospedale “Bonomo” di Andria, ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e il personale medico del 118. La posizione del conducente dell’utilitaria è al vaglio degli inquirenti