È ufficiale: scuole chiuse in presenza a Bisceglie fino a mercoledì

"Come anticipato già ieri sera, ho firmato l’ordinanza per disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado di competenza comunale (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) dal 9 all’11 novembre per consentire le operazioni di sanificazione di tutti gli istituti scolastici, in modo da permettere un ritorno in aula in sicurezza dei nostri bimbi e dei nostri ragazzi dal 12 novembre.".

Cosi il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.