Un’area verde per attività ludiche in via Giuseppe Di Vittorio, accanto al parco Don Milani, nel quartiere San Pietro, laddove ora c’è un terreno in stato di abbandono. È l’idea dell’Amministrazione comunale di Bisceglie, che ha candidato un progetto all’avviso pubblico della Regione Puglia per la selezione degli interventi da inserire nel Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale. A tal fine è stato approvato in giunta il progetto definitivo dell’intervento per un importo di circa 500mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area “pump track”, un’assoluta novità per l’intero territorio pugliese. Si tratta, infatti, di un circuito (con due percorsi di diverse difficoltà) per la pratica degli sport su mezzi a ruote privi di motore e principalmente destinato alle biciclette ma anche pattini o roller, monopattini, skateboard. Una “pump track” è di fatto un’articolazione del suolo con gobbe, cunette e curve sopraelevate/paraboliche raccordate tra loro (senza gradini, né salti di quota) che permette la pratica sicura e priva di pericoli per tutte le età della fascia di utenza, dai bambini di pochi anni fino agli adulti, dai principianti agli atleti professionisti, senza limitazioni.

Le opere, in caso di finanziamento, riguarderanno inoltre l’incremento delle superfici pedonali; il rifacimento del marciapiede; la realizzazione di una nuova recinzione metallica; l’impianto di nuove alberature in aiuola; la posa in opera di panchine, rastrelliere ed elementi di arredo urbano; l’integrazione della pubblica illuminazione, sia per gli spazi pedonali, che per la pista; l’installazione di un volume prefabbricato con servizi igienici e i relativi allacci alla rete idrico-fognante ed elettrica.

“Continua l’opera di riqualificazione dei quartieri”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Stiamo lavorando a Salnitro con il nuovo campetto e il rifacimento dei marciapiedi; a Sant’Andrea con la realizzazione della biblioteca a Villa Angelica e la risistemazione completa dei marciapiedi dopo la piantumazione di un centinaio di palme; alla Cittadella con il rifacimento dei marciapiedi. Con questo progetto possiamo arricchire ulteriormente il quartiere San Pietro ingrandendo il parco Don Milani e dotandolo di una struttura bellissima a cui possono accedere tutti in sicurezza, che associa attività motoria, pratica sportiva (anche a livello professionistico), divertimento e benessere. Lo stesso parco Don Milani è stato già recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione e rigenerazione urbana effettuati dai ragazzi della Parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, volontari biscegliesi della Caritas e giovani missionari comboniani, a cui va il nostro ringraziamento. Stiamo dunque intervenendo nei quartieri e nelle periferie per abbellirle, renderle vive restituendo spazi di aggregazione e socializzazione come mai era successo prima. Un impegno preso in campagna elettorale che stiamo mantenendo con concretezza. E non ci fermeremo a questi interventi”.