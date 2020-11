Matteo Losapio pubblica il saggio "Gregorio Palamas - crocevia d'Oriente"

E’ nelle librerie il saggio dal titolo “Gregorio Palamas. Crocevia d’Oriente”, Aracne, Roma 2020, di Matteo Losappio, laureato in filosofia e di recente ordinato diacono.

Il saggio che viene proposto riguarda la vita e il pensiero di Gregorio Palamas, sintesi più alta della filosofia e della teologia bizantina nel XIV secolo. Il saggio vorrebbe riproporre il pensiero filosofico e teologico dell’Autore andando oltre le dispute teologiche fra Oriente e Occidente per dare una visione più completa e complessiva di Palamas. Per questo motivo, il saggio tende ad allargare lo sguardo del pensiero palamita guardando agli autori che lo hanno ispirato come Dionigi Areopagita, Massimo il Confessore, Simeone il Nuovo Teologo, Gregorio Sinaita e agli effetti storici che hanno avuto i suoi scritti su Florenskij, Bulgakov, Losskij, Evdokimov.

L’obiettivo, dunque, è quello di analizzare il pensiero palamita come pensiero all’incrocio fra Oriente e Occidente, da una parte per riscoprire tutta la ricchezza del pensiero palamita e bizantino e dall’altra per tornare ad un dialogo filosofico e teologico fra due mondi non più così distanti.

Matteo Losapio (Bisceglie, 1991) è laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi di Bari e in Teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese. È membro della redazione della rivista di filosofia “Logoi.ph” e della redazione del giornale “Cercasi un fine”. Socio fondatore di “Associazione 21” e del progetto “PoliSofia”, per la divulgazione del sapere filosofico, in questi anni si è occupato prevalentemente di filosofia russa del Novecento, in particolare del pensiero di Pavel A. Florenskij. Ha pubblicato un libro per le edizioni Aracne dal titolo Pavel A. Florenskij. I due mondi dell’icona fra prospettiva rovesciata e metafisica concreta, oltre a numerosi articoli su “Logoi.ph”, “Cercasi un fine” e su altre riviste di filosofia. Da qualche anno si occupa anche di filosofia della città, urbanistica e architettura sul proprio sito internet www.makovec.it. Il 4 settembre è stato ordinato diacono ed è collaboratore nella parrocchia SS. Trinità in Barletta.