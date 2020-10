​A Bisceglie i contagiati salgono a 86 e 166 persone in isolamento

«I biscegliesi positivi sono 86, mentre le persone in quarantena domiciliare a scopo precauzionale sono 166». E' quanto rivela il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Tutto il personale della Polizia Locale e della Ripartizione Tecnica - spiega - è stato sottoposto a tampone. Per questi ultimi attendiamo l'esito mentre tutti gli agenti di Polizia Locale sono risultati negativi al test rapido eccetto due, che si sono sottoposti a tampone molecolare. Attendiamo l'esito anche per loro.

Alla luce dei dati in crescita in tutta Italia e anche nel nostro territorio, è ancora più stringente l'obbligo di rispettare in maniera ferrea le regole: innanzitutto indossare sempre la mascherina, rispettare il distanziamento sociale non formando assembramenti, igienizzare frequentemente le mani.

Ma è strettamente necessario osservare anche le raccomandazioni.

È il caso, per esempio, di evitare a priori situazioni in cui si possano registrare assembramenti. A tal proposito, vi chiedo di non recarvi al cimitero nei giorni di maggiore affluenza. Abbiamo predisposto l'orario continuato dalle 7 alle 17 sino al 4 novembre proprio per dare a tutti la possibilità di salutare i propri cari in sicurezza.

Da oggi sino al 2 novembre abbiamo inoltre predisposto un presidio di Polizia Locale, vigilanza privata e volontari di Protezione Civile che garantiranno un’organizzazione predisposta per scongiurare il rischio di assembramenti. Chiedo a tutti coloro che si recheranno al Camposanto, inoltre, di limitare il tempo della permanenza all’interno per dare a tutti la possibilità di accedervi in sicurezza.

Ieri abbiamo tenuto una riunione del Centro operativo Comunale (Coc) per vagliare altre misure da attuare per contenere la diffusione del virus e cercare al contempo di non gravare oltremodo sull'economia già duramente provata. Ma ognuno deve fare la propria parte.

Decidiamo di cambiare abitudini: non andiamo a fare spesa negli orari di punta, concentriamo gli acquisti, limitiamo le attività, per quanto possibile, all'essenziale. Lo abbiamo già fatto nella prima ondata: dobbiamo tornare a farlo, senza lockdown.

A proposito di nuove abitudini: con il Distretto urbano del Commercio (DUC) abbiamo messo a disposizione una piattaforma digitale (https://promo.bisceglie.smartduc.it ) per incentivare la vendita a domicilio: i commercianti possono iscriversi gratuitamente e promuovere i propri servizi e i consumatori possono trovare attività, recapiti e menù digitali per ordinare e usufruire della consegna direttamente a casa, in totale sicurezza e in pochi click (per esempio per il settore della ristorazione https://promo.bisceglie.smartduc.it/categor.../ris... ).

Impegniamoci a sostenere il commercio di prossimità, serviamoci dai locali di fiducia, servirà a dare ossigeno alla nostra economia. Spirito di comunità, senso di responsabilità, rispetto rigoroso delle regole. Insieme supereremo questo momento.