La protesta dei genitori per la chiusura delle scuole

A Bisceglie davanti all'ingresso dei quattro circoli didattici c'è stato il flash mob dei genitori contro lo stop alle lezioni in presenza.

Alle 8.00 molti genitori erano davanti agli ingressi per una "dimostrazione pacifica" contro il provvedimento di Emiliano per denunciare la violazione da parte della Regione Puglia per protestare contro l'ordinanza della Regione che sospende da domani e fino al 24 novembre le lezioni in presenza per gli istituti pugliesi di ogni ordine e grado (ad esclusione degli asili).

Tanti gli slogan scritti sui cartelli: "La scuola non si chiude", "La Dad non è scuola", "La Dad non è la maestra", "Giù le mani dai bambini". Queste le dichiarazioni di alcune mamme: "Niente scuola e bimbi a casa! Chi li tiene a casa? Il genitore che non può fare Smart working si licenzia? E chi fa Smart working potrà garantire le stesse prestazioni ?

E siamo sicuri che il bambino non sarà contagiato dai genitori che vanno a lavoro, fare la spesa etc?

Chi aiuta i bambini con la Dad? La nonna che non sa neanche accendere il pc? E magari nel frattempo il genitore si contagia andando al lavoro e contagia la nonna. ( ho capito male io o,evitando di mandare i bimbi a scuola, si salvaguardano anche i nonni?)

"Bisognava pensarci prima, organizzare meglio le cose" oppure un'altra mamma: "Una mamma che lavora disperata: "Che la scuola è importante, e con la didattica a distanza i bambini nn riescono a seguire le docenti, noi genitori ke lavoriamo come faremo? Chi non ha possibilità di comprare computer oppure di fare ricariche per avere internet al telefono come si fa? Cosa capiranno i nostri bambini con la didattica a distanza...? Io sono una mamma che lavora e faccio le pulizie in casa della gente come farò a seguire mia figlia le non ho possibilità di lasciarla a nessuno?". Le manifestazioni si sono svolte tutte pacificamente e nel rispetto delle norme anti Covid.