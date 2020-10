Incentivare la vendita a domicilio: il Duc di Bisceglie al fianco di esercenti e consumatori

Nel solco di un’attività volta a sostenere il commercio di quartiere, il Distretto Urbano del Commercio di Bisceglie (DUC), mette a disposizione di esercenti e consumatori la propria piattaforma digitale per promuovere e veicolare i servizi di Delivery e Menu digitale, strumenti essenziali per incentivare la vendita a domicilio, consentita nel settore della ristorazione fino alle ore 24 dal Dpcm del 24 ottobre.

In questo senso il sito del DUC, https://promo.bisceglie.smartduc.it/, si candida ad essere, a maggior ragione durante l’emergenza sanitaria in corso, il luogo di incontro virtuale tra domanda e offerta, dove le attività che effettuano consegne a domicilio (o hanno intenzione di farlo) possono promuovere i propri servizi e, allo stesso tempo, gli utenti possono trovare attività, recapiti e menù digitali per ordinare e usufruire della consegna direttamente a casa, in totale sicurezza e in pochi click (per esempio per il settore della ristorazione: https://promo.bisceglie.smartduc.it/categorie-esercizi/ristorazione/).

“Nel delicato momento che stiamo attraversando la priorità è tutelare la salute pubblica adottando tutte le soluzioni possibili per non gravare ulteriormente sull’economia già pesantemente provata dalla prima ondata e dal lockdown della scorsa primavera”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Ottimizzare, mettere a sistema e promuovere la consegna a domicilio attraverso una piattaforma dedicata significa dare uno strumento in più alle attività per affrontare questo periodo sfruttando canali alternativi. In questo senso rivolgo un appello ai consumatori: impegniamoci a sostenere il commercio di prossimità, serviamoci dai locali di fiducia, servirà a dare ossigeno alla nostra economia”.

Tutti i servizi sono attivabili dagli esercenti in forma del tutto gratuita (è richiesta la sola iscrizione alla piattaforma DUC, anch’essa senza costi). Per info è possibile contattare la segreteria del Duc ai seguenti recapiti: