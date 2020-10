Orari invernali per l’Infopoint di Energetikambiente-Pianeta Ambiente​

Nuovi orari per l’infopoint Energetikambiente-Pianeta Ambiente dopo il ritorno dell’ora legale. A partire da lunedì 2 novembre prossimo, per garantire una miglior fruizione dei servizi resi a favore dei cittadini, l’infopoint di Via Stoccolma 7 osserverà i seguenti orari:

• Dal lunedì al venerdì: dalle 09 alle12.30 e dalle 15 alle 17;

• Il sabato dalle 09 alle 12.30;

La domenica, come sempre, l’Infopoint resterà chiuso.

In occasione della festività di domenica 1 novembre inoltre rimane chiuso il Centro Comunale di Raccolta di Via Carrara Salsello. Lo stesso giorno sarà invece regolarmente aperto ed attivo il Centro Comunale di Raccolta di via Padre Kolbe che rispetterà il tradizionale orario domenicale (dalle ore 07 alle ore 13).

A Bisceglie, il futuro si differenzia oggi