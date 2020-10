​Approvata la variazione dello Statuto di Roma Intangibile per il Terzo settore

Lunedì 26 ottobre, dalle ore 16:30, presso l'auditorium di "Roma Intangibile", in via G. Bovio, 53, alla presenza del Presidente dott. Pasquale D'Addato, nonché vicepresidente delle Società operaie di mutuo soccorso d'Italia, si è tenuta l'assemblea straordinaria, come da disposizioni governative, per l'approvazione delle modifiche statutarie in riferimento al Terzo Settore.

Tenute conto delle misure di distanziamento fisico, della sanificazioni degli ambienti con ozono, del rapporto tra capienza degli spazi e presenza di soci, e avendo informato l'Amministrazione comunale, la Protezione Civile e il dott. Tommaso Fontana, consulente sanitario del Sodalizio, è stato approvato all'unanimità il nuovo Statuto. Tali variazioni sono state coordinate dal consigliere e presidente onorario Nicolantonio Logoluso, in raccordo con i Ministeri degli Affari Regionali e del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Durante la seduta, in più, è stato ratificato il regolamento interno che tiene conto delle recenti disposizioni, supervisionato dal consigliere Pinuccio Stregapede. Nel corso dell’assemblea, infine, alla luce dell'andamento della curva epidemiologica è stata disposta la sospensione delle attività sociali da martedì 27 ottobre a martedì 24 novembre 2020.