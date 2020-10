Chiuso temporaneamente l'ufficio vaccini della Asl a Bisceglie

In tanti questa mattina, lunedì 26 ottobre, si sono recati all’ufficio vaccini della Asl Bt a Bisceglie, in via Di Vittorio e lo hanno trovato chiuso.

Sulla porta d’ingresso un avviso urgente ai cittadini: «A causa del trasferimento urgente degli uffici vaccinali dettato dalla contingente situazione emergenziale, si avvisa l’utenza che i vaccini sono temporaneamente sospesi e saranno riattivati a breve nei locali adiacenti alla Banca Popolare di Santeramo (nei pressi dell’incrocio tra via G. Di Vittorio e via Cavour).