​Il sostegno al commercio locale nella Bat. A Bisceglie netto calo degli investimenti

Anche per le imprese commerciali, come abbiamo visto per il turismo, il 2020 è stato un anno nero. A causa dell’emergenza sanitaria nei primi mesi dell’anno sono stati costretti ad abbassare le serrande bar, ristoranti, negozi al dettaglio e tutte le attività non giudicate essenziali, solo per citare alcuni comparti non industriali che hanno importanza vitale nel tessuto economico e sociale delle città italiane.



I principali effetti del lockdown sono stati due: il crollo del giro d’affari e la chiusura dell’attività. Il secondo fenomeno è proseguito anche dopo la riapertura delle attività. A tale proposito è sufficiente rilevare che secondo Movimprese a livello nazionale nel secondo trimestre di quest’anno si registra il 37% in meno delle nuove imprese rispetto allo stesso periodo del 2019.

Per quanto riguarda le piccole imprese, la crisi è più evidente nelle città, perché a soffrire sono le attività di vendita al dettaglio come i negozi, le botteghe e le aziende legate alla ristorazione e all'intrattenimento. Le amministrazioni comunali possono assumere un ruolo di primo piano nel sostegno alle economie locali, perché i decisori politici vivono sui territori che governano e hanno la possibilità di interloquire con i commercianti affinché si trovino misure di sostegno efficaci e puntuali.

A tale proposito Openpolis spiega che nei bilanci comunali c'è una voce dedicata all'investimento degli enti locali per questo tipo di imprese. Si chiama "Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori" e comprende l'amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. In questa voce vengono incluse anche le spese che riguardano l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine, le campagne di informazione agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e in generale allo sviluppo di questo ambito sul territorio. I dati, estratti dalla piattaforma on-line Openbilanci, mostrano la spesa pro capite per cassa riportata nell’apposita voce di bilancio. Spese maggiori o minori non implicano necessariamente una gestione positiva o negativa della materia. Da notare che spesso i comuni non inseriscono le spese relative a un determinato ambito nella voce dedicata, a discapito di un’analisi completa. Va infine ricordato che gli ultimi bilanci disponibili sono relativi al 2018.

Ecco dunque quali sono gli investimenti dei comuni della Bat per il commercio.

Spesa totale Spesa Spesa totale Spesa Spesa totale Spesa Comuni ('000 €) pro-capite (€) ('000 €) pro-capite (€) ('000 €) pro-capite (€) 2016 2017 2018 Andria 1.912,7 19,06 1.034,8 10,36 n.d. n.d. Barletta 409,0 4,32 229,3 2,43 54,5 0,58 Bisceglie 409,7 7,40 309,2 5,58 169,3 3,06 Canosa di Puglia 21,2 0,70 47,5 1,59 88,2 2,96 Margherita di Savoia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Minervino Murge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 San Ferdinando di Puglia 75,7 5,43 93,4 6,75 71,9 5,20 Spinazzola 2,3 0,34 1,5 0,23 1,4 0,21 Trani 90,5 1,61 90,1 1,61 168,8 3,01 Trinitapoli 11,5 0,78 13,9 0,95 15,8 1,08

Fonte: Openbilanci, Openpolis

Tenendo presente che non è disponibile il bilancio consuntivo 2018 di Andria, la graduatoria dei principali comuni della Bat che investono maggiormente nel sostegno al commercio sono, nell’ordine, Bisceglie, Trani, Canosa, San Ferdinando di Puglia, Barletta, Trinitapoli e Spinazzola. A Margherita di Savoia e Minervino Murge non sono invece stati effettuati investimenti in tal senso. La spesa pro-capite è più alta a San Ferdinando di Puglia. Seguono Bisceglie, Trani, Canosa, Trinitapoli, Barletta e Spinazzola. In proposito, va sottolineato che su tale dato influisce la numerosità della popolazione dei singoli comuni.

Un quadro tendenziale degli investimenti per il sostegno al commercio locale fra il 2016 e il 2018 offre uno scenario piuttosto differenziato. Fra i comuni che vedono accrescere tali risorse nel corso del triennio in esame vi sono Trinitapoli, Canosa e Trani. È piuttosto fluttuante a San Ferdinando di Puglia. Gli investimenti per il sostegno al commercio calano a Barletta, Bisceglie e Spinazzola.

Nel caso di Bisceglie è possibile rilevare che a fronte di una spesa intorno a circa 410 mila euro del 2016, nel 2018 l’investimento a sostegno del commercio cittadino scende a circa 169 mila euro, con un conseguenziale dimezzamento della spesa pro-capite da 7,4 a 3,06 euro. Ma è a Barletta che si registra il calo più significativo della spesa del comune a sostegno del commercio.