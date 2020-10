​Controlli anti-covid a Salnitro, torrione Sant'Angelo e parco Unità d'Italia​

Controlli più stringenti con la Polizia Locale che sta effettuando, anche negli orari notturni, ispezioni e pattugliamento del territorio cittadino per verificare il rispetto delle misure in vigore per contrastare la diffusione del Covid, come la chiusura dei locali a mezzanotte e l'obbligo dell'uso della mascherina anche all'aperto e il divieto di formare assembramenti.



A darne notizia è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, in attesa della nuova stretta del Governo che potrebbe arrivare già nella serata di oggi, domenica 25 ottobre.

«Ieri sera, in questo senso - racconta Angarano -, gli agenti sono intervenuti dove c'erano raggruppamenti di ragazzi, per esempio a Salnitro, sul torrione Sant'Angelo e al parco Unità d'Italia. Con buon senso i ragazzi hanno rispettato le richieste degli agenti. Nel corso dei controlli, inoltre, è stata riscontrata una buona osservanza delle norme da parte degli esercizi commerciali, segno di maturità e collaborazione che va rimarcato. Continueremo a vigilare, agendo con buonsenso ma anche con fermezza laddove necessario.

Il servizio, in sinergia con le altre forze dell’ordine, sarà svolto con stabilità a tutela della salute pubblica».