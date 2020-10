Happy hour a Bisceglie: le precisazioni sul termine movida da parte di Confcommercio

«Viste le reazioni che la parola “movida” ha suscitato sui social in particolare, riteniamo doveroso sottolineare che questo è un termine che utilizziamo per indicare il “movimento” nell’accezione più positiva possibile».

E' quanto si legge nella nota diffusa dalla Confcommercio di Bisceglie.

«Per “movimento” - spiegano i vertici dell'associazione di categoria - intendiamo quello che possa esserci nei locali coinvolti dalla nostra iniziativa, naturalmente nel pieno rispetto delle regole, come abbiamo sempre fatto e come continueremo sempre a fare.

Ci sforziamo in ogni nostra azione di mettere al centro l’interesse dei commercianti per creare le condizioni affinché l’emergenza sanitaria non diventi ancora di più un’emergenza economia. La nostra idea, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio è quella di favorire la frequentazione di bar, ristoranti e pizze che così (con la chiusura anticipata degli altri esercizi commerciali) potranno cominciare prima a lavorare e sospendere le attività alle 24, esattamente come il Dpcm prevede.

In tutto ciò, abbiamo anche pensato a sconti per i consumatori al solo fine di aiutare il settore del commercio a sopravvivere.

Tutto sempre nel pieno rispetto, ribadiamo, delle regole e anche del buonsenso che da sempre ci caratterizza».