Sequestrato un immobile con box auto a Bisceglie. E' della sorella di un narco-trafficante di Milano

Anche un immobile, con relativo box auto, a Bisceglie è finito nella vicenda relativa all'inchiesta su un notissimo narcotrafficante di Milano.

Il Tribunale del capoluogo lombardo ha disposto il sequestro di un immobile a Bisceglie e un altro box a Milano, per un valore di circa 500 mila euro, intestati alla sorella di Francesco Massimiliano Cauchi 47 anni, uno dei principali esponenti del narcotraffico milanese, condannato per aver importato dall'estero enormi quantitativi di droga, principalmente hashish.

Il decreto è giunto dopo l'attivita' della Divisione anticrimine della Questura di Milano in applicazione del Codice Antimafia e spettera' ai destinatari del provvedimento dimostrare che l'appartamento e i due box sono stati acquisiti con risorse economiche lecite e dichiarate al fisco. In caso contrario, il sequestro si tramuterà in confisca e i beni, acquisiti definitivamente nel patrimonio dello Stato, potranno essere reimpiegati in finalita' sociali nell'interesse della collettivita'.

Il nuovo sequestro nasce da uno sviluppo di quello gia' eseguito lo scorso 20 luglio con cui a Cauchi erano stati sequestri oltre 17 milioni di euro in contanti, soldi che furono trovati nascosti in un'intercapedine nel muro dell'abitazione di suo padre. Gli specialisti della Divisione Anticrimine della Questura hanno pertanto posto l'attenzione i componenti della famiglia d'origine, pienamente consapevoli, secondo gli investigatori, e coinvolti nelle sue attivita' delittuose, accertando che la sorella aveva stipulato alcune compravendite immobiliari contraendo dei mutui che venivano pagati in contanti - dai 3000 ai 5000 euro - sul suo conto corrente: somme del tutto ingiustificabili se raffrontate ai suoi normalissimi redditi di cassiera in un supermercato.