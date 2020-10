«Angarano si pente e sposa il progetto "Spina" dei ciottoli al posto dei lastroni»

«Dopo tre anni di sospensione voluti da Angarano, riprendono i lavori e i progetti finanziati e cantierizzati dalla mia amministrazione di ripascimento delle spiagge. Non sappiamo ancora se piangere o ridere: Angarano, che si è sempre opposto in consiglio Comunale ai progetti di ripascimento e sostituzione dei lastroni con i ciottoli, oggi festeggia per aver ripreso i lavori appaltati e cantierizzati nel 2017 dalla mia amministrazione e sospesi da lui per 3 anni. Insomma, dopo la gru smontata ora un selfie e un video pubblico per aver ripreso i lavori di Spina che lui stesso aveva sospeso».

E' quanto scrive l'ex Sindaco Francesco Spina, oggi consigliere comunale di opposizione.

«Tra il grottesco e il patetico - aggiunge - il confine è labile. Ma il ridicolo con cui vengono percepiti questi comunicati sta offendendo sempre più l’intelligenza dei cittadini biscegliesi, che dopo aver subito la privazione di tutti i contributi e i sostegni a famiglie e commercio ora si devono pure sorbire le solite bugie e selfie con cui Angarano cerca di distrarre i biscegliesi dalla drammatica situazione in cui l’ha fatta cadere. E lo fa appellandosi e facendosi grande con le opere e i progetti del suo avversario politico che aveva ostacolato con ogni mezzo: millantare come proprie le opere di Spina, d’altronde, vale quanto le mega caz...ate con cui aveva preso in giro i biscegliesi con promesse di regalare il suo stipendio o di 5000 posti di lavoro».