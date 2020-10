«Ripresi i lavori sulla costa. Via per sempre i lastroni. Un sogno che si realizza». Il video

«In città ci sono molti cantieri aperti, ve li mostrerò nei prossimi giorni per vedere insieme come sta crescendo la nostra Città. Ieri mattina sono ripresi i lavori sulla costa di ponente per la ricostruzione della falesia crollata da oltre 20 anni e il ripascimento dei ciottoli fino al "Lido delle vergini" che ci consentirà di eliminare la bruttura dei lastroni. Una grande opera che prosegue e che renderà la nostra costa ancora più bella, moderna e accogliente. Un sogno che si realizza».

E' quanto afferma il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, che spiega tutti i dettagli in questo video: