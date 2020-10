Aggiornamento software dei distributori automatici di buste per i rifiuti

Riprenderà regolarmente lunedì 19 ottobre il servizio di distribuzione automatica delle buste per il conferimento dei rifiuti dai quattro distributori dislocati sul territorio comunale di Bisceglie e presso l’Infopoint di via Stoccolma.

Il servizio è stato attualmente interrotto per un problema tecnico che ha richiesto l’aggiornamento del software di gestione. Procedura che sarà ultimata, appunto, entro domenica, in modo che, nella giornata di lunedì, possa ripartire il servizio.

Pertanto, Energetikambiente-Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce il servizio di igiene in città invita gli utenti a non recarsi ai distributori (e neanche presso la sede aziendale) per il ritiro delle buste sino a lunedì 19 ottobre.

Si ricorda dove sono ubicati i quattro punti di approvvigionamento delle buste, oltre naturalmente all’info point di via Stoccolma:

Comando di Polizia Locale in largo San Francesco;

Gabbiotto della Polizia Locale in viale Calace;

Centro comunale di raccolta di via Padre Kolbe;

Centro comunale di raccolta di Carrara Salsello;

Si ricorda, infine, che i sacchi possono essere ritirati gratuitamente inserendo la tessera sanitaria della persona intestataria della Tari nell’apposito lettore.