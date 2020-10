Controlli Carabinieri-Polizia Locale per il rispetto delle norme anti-Covid​

«In corso controlli congiunti Carabinieri-Polizia Locale per verificare il rispetto delle norme previste dall’emergenza Covid, innanzitutto l’obbligo dell’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale».

Ad annunciarlo è il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano sul suo profilo social.

«I controlli - spiega - andranno avanti in maniera capillare. Ieri la Polizia Locale ha multato un cittadino nell'area mercatale di Coso Umberto per il mancato uso della mascherina malgrado l’invito degli agenti ad indossarla. Prosegue inoltre la verifica del rispetto delle misure di quarantena ed isolamento domiciliare.

Rispettiamo le regole per il nostro bene, per proteggere le nostre persone care e contribuire tutti insieme a tutelare la salute pubblica. Non aspettiamo che siano gli agenti a richiamarci ai nostri doveri, peraltro molto semplici, in questa emergenza che stiamo attraversando».