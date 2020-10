Chiusa la parrocchia di Santa Maria Misericordia, «Don Michele positivo al covid»

«Don Michele Barbaro è risultato positivo al Covid 19». A darne notizia Don Pietro D'Alba,che spiega: «da martedì sera ha iniziato ad accusare i primi sintomi e la presenza della febbre; per cui è stato necessario sottoporsi al tampone, da cui è risultata la positività. Da questa mattina la chiesa Santa Maria Misericordia sarà chiusa, sino all’avvenuta sanificazione e alle disposizioni della Diocesi. Ogni attività è sospesa. Affidiamo don Michele al Signore e alla intercessione della Vergine Maria Madre di Misericordia».

Attualmente Don Michele dimora nella propria abitazione in quanto i sanitari dell’ospedale di Bisceglie non hanno ritenuto opportuno il ricovero.

«Ho avuto modo di sentirmi con Don Michele - ha scritto in una nota mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani - e gli ho espresso la vicinanza di tutto il presbiterio e della comunità ecclesiale diocesana. A tutti pertanto chiedo la preghiera perché egli perché possa ristabilirsi quanto prima e tornare al suo ministero! Preghiamo anche per coloro che si sono ammalati di questa malattia. Esprimo solidarietà e prossimità alla comunità parrocchiale di Santa Maria della Misericordia invitandola ad elevare a Dio e alla Madonna la supplica per ottenere la guarigione di Don Michele, nonché ad offrire collaborazione nell’eventualità ve ne fosse bisogno».