Covid, misure di contrasto nelle scuole. Riunione operativa del Coc

«Nel pomeriggio di ieri abbiamo effettuato una riunione del Centro Operativo Comunale (Coc) per fare il punto sulla pandemia in corso. Tra i temi affrontati, abbiamo dedicato attenzione alla sicurezza dei nostri studenti, una delle nostre priorità assolute in questa emergenza che stiamo attraversando».

E' quanto ha affermato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

«Con la partecipazione dei dirigenti delle scuole cittadine e del Dott. Luigi Nigri, Vicepresidente Nazionale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) - ha aggiunto il Sindaco -, abbiamo discusso di misure adottate e da intraprendere, in coordinamento con le Autorità Sanitarie, per il contenimento e contrasto della diffusione virale negli istituti scolastici.

Con il consueto metodo dell’ascolto e della condivisione, che rappresenta la cifra del nostro operato anche in questa fase emergenziale per approdare a provvedimenti mirati e calibrati sulle reali necessità, abbiamo vagliato misure che rendano possibile uno screening rapido dei potenziali casi a rischio, sia per scongiurare il pericolo di focolai sia per velocizzare i rientri degli studenti a scuola dopo l’accertata assenza di contagio da Covid-19, così da fornire certezze e dare maggiore tranquillità alle famiglie, alla comunità scolastica e alla cittadinanza.

Continuiamo a tenere molto alta l’attenzione sui tanti fronti di questa emergenza con il massimo impegno».