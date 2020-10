Le Isole Ecologiche mobili sempre più vicine agli utenti

Dopo il successo di questa estate, tornano le isole ecologiche Energetikambiente-Pianeta Ambiente e diventano veramente isole mobili.

A partire dal prossimo 14 ottobre e fino al 21 novembre prossimo, infatti, le due isole ecologiche si sposteranno di settimana in settimana in postazioni diverse all’interno di tutto il territorio comunale, per garantire a tutti gli utenti la possibilità di utilizzo.

Ecco quindi quando e dove i cittadini di Bisceglie troveranno le isole ecologiche mobili.

• Dal 14 al 17 ottobre:

isola ecologica mobile 1 - nei pressi della scuola Don Pasquale Uva (Salnitro), in via de Donato Fragatella;

isola ecologica mobile 2 - nei pressi della scuola Carrara Gioia, in piazza Salvo D’Acquisto;

• Dal 19 al 24 ottobre:

isola ecologica mobile 1 - nei pressi della scuola Galileo-Ferraris, in via Pozzo Marrone;

isola ecologica mobile 2 - nei pressi della scuola Edmondo De Amicis, via Veneto;

• dal 26 ottobre al 31 ottobre:

isola ecologica mobile 1 - nei pressi della scuola Puglisi in via Terlizzi;

isola ecologica mobile 2 - nei pressi della scuola Sandro Pertini, via Fracanzano;

• dal 02 al 7 novembre:

isola ecologica mobile 1 - nei pressi della scuola Monterisi, in viale Calace;

isola ecologica mobile 2 - nei pressi del Tecnico Commerciale, via Giuliani;

• dal 09 al 14 novembre:

isola ecologica mobile 1 - nei pressi del Liceo Scientifico in via Gandhi;

isola ecologica mobile 2 - nei pressi della scuola Cittadella, via Mercadante;

• dal 16 al 21 novembre:

isola ecologica mobile 1 - nei pressi della scuola Carrara Reddito in via Carrara Reddito;

isola ecologica mobile 2 – nei pressi della scuola ex Liceo, via XXV Aprile/via dei Comuni.

Il funzionamento delle isole ecologiche è molto semplice: basterà portare i rifiuti da conferire (carta, plastica, vetro e alluminio) ricordandosi di avere con sé la tessera sanitaria (contenente il codice fiscale) della persona iscritta a ruolo Tari e seguire le istruzioni che si troveranno sul posto. Entrambe le isole sono pronte per permettere il conferimento dei rifiuti a tutti gli utenti iscritti a ruolo, in modo che chiunque si trovi in zona possa utilizzarle.

L'utente troverà a disposizione 8 bocche di carico indipendenti che possono essere utilizzate contemporaneamente, così da ridurre al minimo tempi di attesa e le code, condizione quanto mai utile per evitare assembramenti e rispettare le norme anti contagio Covid-19.

Ciascuna bocca di carico garantisce una comunicazione diretta e immediata con l'azienda incaricata del servizio di igiene urbana, Energetikambiente-Pianeta Ambiente, per fornire tutte le informazioni del conferimento di rifiuti e lo stato di riempimento dell'isola ecologica.

Le strutture sono inoltre dotate di moderni dispositivi di sicurezza capaci di allertare immediatamente i soccorsi in caso di incendio dei rifiuti. Insomma, strutture all'altezza di una città che fa del rispetto ambientale e della pulizia urbana una delle armi migliori per vincere la concorrenza turistica con altri territori.

A Bisceglie, come sempre, il futuro si differenzia oggi.