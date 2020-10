​A Bisceglie 75 positivi e 170 in isolamento. Tra i contagiati anche due suore di Villa Giulia

«Facciamo il punto sui dati dell’emergenza sanitaria in corso: i positivi nella nostra Città, ad ora, sono complessivamente 75, di cui dieci ricoverati in ospedale. Sono oltre 170 invece le persone in isolamento domiciliare».

E' quanto afferma il Sindaco Angelantonio Angarano nell'ormai consueto bollettino sull'andamento del contagio in città.

«È necessario fare chiarezza su un altro aspetto particolare - scrive il Sindaco - per evitare che si ingeneri allarmismo: tra i positivi ci sono due suore del centro diurno “Villa Giulia”. Di conseguenza per i bambini e i ragazzi seguiti le Autorità Sanitarie hanno disposto l’isolamento domiciliare a scopo cautelativo. Siamo particolarmente vicini a tutta la Comunità di Villa Giulia.

Da oggi, come starete leggendo, a fronte dell’aumento dei contagi nel territorio, la Asl Bt ha disposto che il nostro ospedale “Vittorio Emanuele II” torni ad occuparsi esclusivamente all’emergenza Covid, e ha bloccato i ricoveri ordinari di ostetricia, pediatria, medicina, cardiologia, chirurgia, ortopedia e rianimazione. Con il Dpcm del 13 ottobre il Governo ha fissato nuovi e più stringenti limiti, vi invitiamo pertanto a consultare e rispettare le nuove regole, prima di tutto l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani.

Anche a livello locale seguiranno ulteriori misure restrittive finalizzate a contrastare l’andamento dei contagi e tutelare la salute pubblica. A breve ci saranno altri aggiornamenti in merito.

Nel frattempo comportiamoci con maturità e senso di responsabilità.

È strettamente necessario per il bene di tutti noi.