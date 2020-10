​Caso Tari, Spina: «Altro che carota covid, Angarano ha regalato altre bastonate»

«Stangata Tari di Angarano: Detrazioni Covid da chiedere attraverso complesse procedure telematizzate (e non in automatico) e, soprattutto, pari a qualche decina di euro sulla parte variabile dell’aliquota. Insomma, durante i mesi di chiusura si pagherà ugualmente la Tari, pur non essendo dovuta perché il servizio non si faceva».

E' la reazione a caldo del Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina, dopo l'annuncio del Sindaco Angarano circa le procedure da seguire per ottenere gli sgravi sulla Tari.

«Inoltre - aggiunge l'ex Sindaco-, sono diminuite le agevolazioni che dava l’amministrazione Spina. Sono spariti gli incentivi green card, in compenso si pagherà la Tari sulle case sfitte e vuote. Perché Angarano ha trasformato di fatto la Tari da tariffa a imposta (si paga a prescindere dalla produzione di rifiuti). E, ciliegina finale, Angarano non dice che questo è solo un acconto 2020, perché a fine anno ci sarà da determinare il conguaglio 2020 come doccia gelata natalizia finale per i biscegliesi. Grazie Angarano per la stangata covid che ci hai riservato. Avevi promesso carote a commercianti e cittadini durante la chiusura Covid delle attiività, hai regalato bastonate a tutti come fai sempre!».