Intorno alle 11.50 la carovana del Giro d'Italia ha attraversato il territorio comunale di Bisceglie, seguita da centinaia di persone festanti che hanno salutato con un lungo applauso i corridori. Una vera festa dello sport che ha visto anche il massiccio dispiegamento di uomini e donne della polizia locale e delle altre forze dell'ordine.

Il sindaco, Angelantonio Angarano, ha voluto ringraziarli per l'impegno al servizio dei cittadini: «Un ringraziamento alle forze dell'ordine e a tutti i volontari (in foto solo una rappresentanza) che hanno consentito il passaggio della carovana rosa in sicurezza. E grazie a tutti voi per aver collaborato a dare una bella immaginedella nostra Città in Italia e nel mondo