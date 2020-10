Leo Carriera: «Solidarietà al Ministro Francesco Boccia»

«Sono notizie che non vorresti mai leggere ma che denotano lo stato di imbarbarimento sociale cui siamo giunti in Italia, complice anche la pandemia in atto. Minacciare di morte Francesco Boccia, accusandolo di "uccidere le nostre libertà " da la misura del cattivo uso che molti ne fanno, nascondendosi in maniera vile dietro l'anonimato della tastiera. Il ministro Boccia è figlio della nostra terra ma va difeso non solo in quanto tale soprattutto perché sta ricoprendo un ruolo delicatissimo in questo difficile momento di estremo disagio sociale della nazione. A Francesco Boccia va la solidarietà più piena di Confcommercio e mia personale, certo che non si lascerà intimidire da questi squallidi individui moralmente inqualificabili e continuerà a servire lo Stato in cui le persone per bene come lui si identificano».

E' quanto scrive Leo Carriera, Direttore Confcommercio Bari - Bat.